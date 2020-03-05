Жуткий китайский вирус: эксперт дал устрашающий прогноз

Коронавирус удастся побороть в странах с сильным лабораторным потенциалом / Reuters

Коронавирус COVID-19, который убил уже более трех тысяч человек в мире, может ударить с новой силой в Китае. Вторую волну эпидемии прогнозирует глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

По его словам, Китаю удалось сдержать первую волну эпидемии, люди возвращаются к обычной жизни, однако именно это может стать причиной того, что вспышка заболевания разразится с новой силой, передает РИА Новости.

Коулинг отметил, что вирус COVID-19 распространяется не очень быстро. По его словам, в ближайшие недели коронавирус может просочиться еще в ряд стран. При этом, если не будут приняты эффективные меры контроля, "после второго месяца речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30".

Эксперт также считает, что еще рано говорить о том, что опасность заражения коронавирусом миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились – ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции".

Он также акцентировал на том, что коронавирус удастся побороть в странах с сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования на заболевание. В менее развитых странах возможен всплеск числа больных и появление летальных случаев.

Тем временем в Таиланде подтвердили еще четыре случая заражения смертельным китайским вирусом. Общее количество зараженных в стране с начала эпидемии достигло 47 человек. Два новых пациента – граждане Таиланда, один - 29-летний гражданин Италии, еще один – 22-летний студент, гражданин КНР. Все заразились коронавирусом за границей.

Как сообщал Главред, 3 марта подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в Украине - им заразился житель Черновцов.

4 марта заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что на данный момент у шестерых людей в Украине подозревают коронавирусную инфекцию.