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"Путин дал разрешение": на суде по делу рейса МН17 в Гааге указали на русский след

11 марта 2020, 09:59

Бывший террорист ДНР уверен, что экипаж БУКа разговаривал "с русским акцентом"

Трагедия рейса МН17 на Донбассе
Трагедия рейса МН17 на Донбассе / УНИАН

На Донбассе во время трагедии рейса МН17 рядом с ЗРК БУК находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ РФ. При этом свидетель указал, что самолет сбили боевики.

 По данным Радио Свобода, стороны обвинения засекретила данные свидетеля, обозначив его как М58, но известно, что он бывший террорист ДНР. Мужчина уверен, что экипаж БУКа разговаривал "с русским акцентом".

Кроме того, он указал, что сбившие Boeing люди "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет". При этом нидерландская прокуратура заверила, что у них есть свидетели, которые видели момент запуска ракеты.

Прокурор Тейс Бергер считает, что российские спецслужбы могут попытаться выяснить имена свидетелей, поэтому их тщательно скрывают. В то же время адвокаты россиянина Олега Пулатова, ходатайствуют о рассекречивании свидетелей.

Кроме того, установлено, что ГРУ и ФСБ России непосредственно причастны к убийствам и ведению военных операций на Донбассе. Следственная группа перехватила разговоры террористов, которые обсуждали указания из Кремля.

Также прокуратура Нидерландов обвинила Россию в попытках сокрыть следы катастрофы и запутать следствие.

В свою очередь, адвокат родственников погибших Джерри Скиннер, считает, что установка ЗРК Бук не могла покинуть территорию России без согласия на высшем уровне, и "именно президент РФ Владимир Путин дал разрешение".

"Думаю, мы услышим и о господине Путина. Не думаю, что мы узнаем много", - цитирует Скиннера Deutsche Welle.

Стоит отметить, что в деле объявили перерыв до 23 марта.

Как ранее сообщал Главред, Окружной суд Гааги начал судебные заседания в отношении первых четырех подозреваемых по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в июле 2014 года.

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