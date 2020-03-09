Суд по делу MH17: родственники погибших требуют компенсацию от боевиков

В Нидерландах проходит суд по делу МН17 / Reuters

В понедельник, 9 марта, Окружной суд Гааги начал судебные заседания в отношении первых четырех подозреваемых по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в июле 2014 года.

Председательствующий судья Окружного суда Гааги Хендрик Стейнгаюс сказал, что каждое судебное заседание будет начинаться в 11:00 и продолжаться до 18:00 по киевскому времени. Он добавил, что с 13:00 до 14:00 будет обеденный перерыв, а с 16:00 до 16:30 короткий перерыв.

Кроме него процесс будут вести судьи Дагмар Костэр и Хелэйна Керстенс-Фокэнс. Также рядом с ними сидят и запасные судьи, которые были назначены, учитывая продолжительность рассмотрение этого дела.

Читайте также"Важный шаг": Нидерланды "отшили" РФ с предложением по делу МН17На заседании сторону обвинения представляет Государственная прокуратура Нидерландов. На заседании присутствует сторона защиты подозреваемого Олега Пулатова. Также на заседаниях будет присутствовать российский адвокат Елена Кутина.

При этом уже более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении самолета намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу, заявил председательствующий судья. "На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 - обратиться к суду письменно, 84 - обратиться за денежными компенсациями", - сказал судья.

Напомним, самолет рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса Бук.

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Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Как известно недавно Украина уволила всех прокуроров по делу о трагедии рейса МН17.