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Украина уволила всех прокуроров по делу о трагедии рейса МН17: что случилось

17 февраля 2020, 14:20

Раньше Украину в Совместной следственной группе представляли два прокурора.

МН17
МН17 / УНИАН

В деле о трагедии рейса МН17 на Донбассе новый поворот. Всех украинских прокуроров отстранили от обязанностей в ходе реформы.

По данным издания NRC Next, уволили двух украинских прокуроров из Совместной следственной группы – Олеся Скрипник и Олег Пересада.

"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины уволили еще четверых прокуроров из украинского подразделения по расследованию трагедии рейса МН17.

В то же время, издание отмечает, что сложившаяся ситуация на суд никак не повлияет, потому что украинская сторона закончила свою работу. При этом есть опасения, что увольнения прокуроров могут помешать дальнейшему расследованию против других возможных подозреваемых.

Как ранее сообщал Главред, в Гааге на 9 марта назначили первое заседание суда по делу рейса МН17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году, в результате чего погибли почти 300 человек.

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