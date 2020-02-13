"Важный шаг": Нидерланды "отшили" РФ с предложением по делу МН17

Бук, которым сбит Боинг 777 / Reuters

Российская Федерация обратилась к Нидерландам с просьбой рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых по делу в трагедии рейса МН17 в Москву. При этом Амстердам категорически отказал Кремлю.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса, передает RFERL.

При этом он указал, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников". Кроме того, министр указал, что правительство Нидерландов уверено в независимости и качестве правосудия в стране.

Как ранее сообщал Главред, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о трагедии рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. После чего Игорь Гиркин отказался признавать свою вину в этом деле.