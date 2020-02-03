Трагедия рейса МН17 на Донбассе: прокуратура Нидерландов сделала важный шаг

По данному делу проходят террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Прокуратура Нидерландов следующий шаг по делу о трагедии рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Так, четырем фигурантам предъявили обвинения.
По словам адвоката одного из подозреваемых Елены Кутьиной, четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.
"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - цитирует защитницу ТАСС.
Стоит отметить, что по данному делу проходят террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Как ранее сообщал Главред, ЕСПЧ решил, можно ли экстрадировать фигуранта дела о трагедии рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха в Нидерланды