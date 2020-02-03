Трагедия рейса МН17 на Донбассе: прокуратура Нидерландов сделала важный шаг

Бук, которым сбит Боинг 777 / Reuters

Прокуратура Нидерландов следующий шаг по делу о трагедии рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Так, четырем фигурантам предъявили обвинения.

По словам адвоката одного из подозреваемых Елены Кутьиной, четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - цитирует защитницу ТАСС.

Стоит отметить, что по данному делу проходят террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Как ранее сообщал Главред, ЕСПЧ решил, можно ли экстрадировать фигуранта дела о трагедии рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха в Нидерланды