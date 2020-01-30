Трагедия рейса МН17: ЕСПЧ вынес решение об экстрадиции "ключевого свидетеля"

Владимир Цемах / УНИАН

Европейский суд по правам человека решил, можно ли экстрадировать фигуранта дела о трагедии рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха в Нидерланды. Отмечается, что ЕСПЧ отказался запрещать данные действия правоохранителей.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - заявил адвокат Анатолий Кучерена, передает Интерфакс-Украина.

При этом он указал, что "продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха". Кроме того, защитник пожаловался, что не получал официального ответа из суда.

Как ранее сообщал Главред, фигурант дела о трагедии рейса МН17 в небе над Донбассом Владимир Цемах обратился в Европейский суд по правам человека.