"Вопиющие нарушение": Цемах пожаловался в ЕСПЧ на Украину и Нидерланды

Владимир Цемах / Reuters

Фигурант дела о трагедии рейса МН17 в небе над Донбассом Владимир Цемах, которого СБУ объявила в розыск, обратился в Европейский суд по правам человека. Бывший боевик так называемой ДНР подал жалобу в отношении Украины и Нидерландов.

По словам адвоката Анатолия Кучерена, Цемах обратился в ЕСПЧ из-за действий правоохранителей Украины и Нидерландов.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", - цитирует защитника бывшего боевика ТАСС.

При этом он указал, что в жалобе обращается внимание на "обстоятельства его похищения" и содержания в СИЗО, а также якобы применения к Цемаху психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", - подытожил Кучерена.

Как ранее сообщал Главред, официальный спикер МИД России Мария Захарова ответила Нидерландам на претензию в отказе выдать фигуранта дела о катастрофе самолета рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.