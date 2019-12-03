СБУ объявила Цемаха в розыск, а в Кремле от него отреклись

Дмитрий Песков заявил, что судьба фигуранта дела о трагедии рейса МН17 не имеет отношения к Кремлю.
Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта трагедии рейса МН17 Владимира Цемаха. Мужчина скрывается с 23 сентября.
Цемаха обвиняют по части 3 статьи 258 "Террористический акт, повлекший гибель человека" и по части 1 статьи 3-258 "Создание террористической группы или организации" Уголовного кодекса Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства внутренних дел Украины.
В свою очередь, спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что судьба Цемаха не касается Кремля.
"Нет, вы знаете, это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать", - цитирует глашатая Владимира Путина УНИАН.
Как ранее сообщал Главред, Нидерланды обвинили Россию в том, что фигурант дела о трагедии рейса МН17 сбежал.
Трагедия рейса МН17: кто такой Владимир Цемах
Цемах Владимир Борисович является бывшим начальником ПВО так называемой Донецкой народной республики, служил в 1-й Славянской бригаде, известен под позывным "Борисыч". По данным сайта "Миротворец", он принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований летом-осенью 2014 года. На тот момент он возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное. Согласно военному билету Цемаха, "министерством обороны ДНР" 23 октября 2014 году ему присвоено звание полковника.
В марте 2015 года Цемаха уволили и направили на учет в военный комиссариат Донецка. Спустя два года, в марте 2017, его назначили "заместителем командира батальона войсковой части 08819". На этой должности Цемах пробыл не долго, его досрочно уволили в запас по возрасту. Стоит отметить, что в текущем году ему исполнилось 58 лет. В то же время, в украинском государственном реестре предприятий и организаций Цемах значился как глава ОСББ "Балабаева-12" в Снежном. Сотрудники спецназа Службы безопасности Украины 27 июня задержали Цемаха в его квартире в Снежном. По словам дочери задержанного Марии, похищение отца связано со сбитым Боингом рейса МН17.
Позже в СМИ появилось видео, на котором Цемах рассказывает, как прятал ракетный комплекс Бук после крушения рейса МН17, когда погибли 283 человека. В свою очередь, Российская Федерация настаивала на освобождении боевика и включила его в своей список на обмен пленными. 5 сентября Цемаха выпустили из-под стражи, что расценивали как подготовку к обмену. Несмотря на просьбы десятков европарламентариев, боевика отправили в РФ в рамках обмена, но он выехал на территорию боевиков "ДНР". 23 сентября 2019 года он пропал с поля зрения украинских правоохранителей.