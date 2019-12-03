СБУ объявила Цемаха в розыск, а в Кремле от него отреклись

Владимир Цемах / УНИАН

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта трагедии рейса МН17 Владимира Цемаха. Мужчина скрывается с 23 сентября.

Цемаха обвиняют по части 3 статьи 258 "Террористический акт, повлекший гибель человека" и по части 1 статьи 3-258 "Создание террористической группы или организации" Уголовного кодекса Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В свою очередь, спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что судьба Цемаха не касается Кремля.

"Нет, вы знаете, это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать", - цитирует глашатая Владимира Путина УНИАН.

Как ранее сообщал Главред, Нидерланды обвинили Россию в том, что фигурант дела о трагедии рейса МН17 сбежал.