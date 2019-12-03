Нидерланды "наехали" на Россию по делу сбитого рейса МН17

Владимир Цемах / Reuters

В деле о сбитом в небе над Донбассом самолете рейса МН17 новый скандал. Российская Федерация позволила сбежать фигуранту трагедии Владимиру Цемаху.

По данным генеральной прокуратуры Нидерландов, Москва должна была передать Цемаха в рамках Европейской конвенции о выдаче. В то же время, правоохранители заверили, что побег Цемаха не повлияет на начало судебных слушаний о гибели почти 300 человек.

"Они начнутся 9 марта 2020 года в Юридическом комплексе Схипхол, Нидерланды", - заверили в прокуратуре Нидерландов.

Стоит отметить, что Цемах скрывался в "ДНР" после того, как Украина выдала его России.

Как ранее сообщал Главред, Объединенная следственная группа обнародовала новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек.