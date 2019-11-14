Трагедия МН17: обнародованы новые переговоры боевиков с "чиновниками РФ"

МН17 / Reuters

Следствие по делу о сбитом в небе над Донбассом Boeing рейса MH17 продолжается. Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек.

Так, на своем YouTube-канале следственная группа обнародовала записи телефонных разговоров боевиков с российскими чиновниками, а на сайте опубликован отчет. Кроме того, следователи побеседовали в несколькими свидетелями из боевиков "ДНР", которые подтвердили, что приказы приходили из России.

В частности, на одной из записи якобы террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания Кремля.

На другой записи член "ДНР" сообщает местному командиру, что прибудут люди с полномочиями от министра обороны РФ Сергей Шойгу. При этом идет речь о том, что вместо местных полевых командиров поставят москвичей.

Согласно еще одной записи, помощник президента РФ Владислав Сурков принимал активное участие в назначениях внутри "ДНР".

По словам террористов, ФСБ и ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР", а главари боевиков ездили в Москву.

Кроме того, есть сведения, что весь бюджет "ДНР" профинансирован за счет российских средств.

На основе обнародованных данным в следственной группе сделали вывод, что Россия действовала руками "ДНР" в трагедии МН17.

Напомним, что ранее свидетель по делу о сбитом малазийском Боинге МН17 на Донбассе Владимир Цемах согласился дать показания следователям из Нидерландов.