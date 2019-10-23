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Катастрофа МН17: в деле могут появиться новые подозреваемые

23 октября 2019, 08:57

В Нидердандах продолжается активная подготовка к суду.

МН17
В деле рейса МН17 появились новости / Фото: Reuters

В деле о крушении малазийского боинга рейса МН17 в 2014 году в небе над Донбассом продолжается активная подготовка к суду. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов и добавил, что в деле могут появиться новые подозреваемые – о них могут заявить уже после начала судебного процесса.

"До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько лиц, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", – сказал Ченцов в интервью Укринформу.

Нидерланды внесли некоторые коррективы в свое законодательство, чтобы судебный процесс оказался возможным. В частности, изменения касались такого вопроса, как допрос свидетеля путем видеоконференции.

"Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам согласно Конституции Украины", – отметил Ченцов.

"В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена. Что касается вопроса языка процесса, это была инициатива нидерландской стороны, чтобы английский язык использовался, потому, что за процессом будут следить родственники погибших не только из Нидерландов, но и из других стран", – добавил посол.

Напомним,  "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, которого выдали Кремлю в рамках обмена пленными, переквалифицировали из свидетеля в главного подозреваемого в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

Позже адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявлял, что показания, которые дал в Украине Владимир Цемах, могут позже использоваться во время судебного процесса по делу о сбитом Боинге рейса МН-17 Малазийских авиалиний. 

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