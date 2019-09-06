Эксперт: Освобождение Цемаха - не такая уж и большая цена за жизнь украинских пленников

Александр Хара прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной/ УНИАН

Экс-боевик самопровозглашенной "ДНР" Владимир Цемах – не такая уж и большая цена за жизнь украинских политзаключенных, которых незаконно засудили и удерживают в России. Об этом заявил эксперт Фонда Майдан иностранных дел Александр Хара.

Он считает, что если бы Цемаха, который является фигурантом дела о сбитом в небе над Донбассом малазийском Боинге, допрашивали в Нидерландах, вряд ли там он сказал бы больше, чем в украинской Службе безопасности.

"Мне сложно представить, какие еще большие проблемы может вызвать выдача Цемаха. Следственная группа уже установила вину шести человек – "шестерок" Москвы, и среди них нет ни президента РФ, ни глав Минобороны РФ или спецслужб, хотя понятно, что без их согласия катастрофы не было бы. Не думаю, что в случае, если бы Цемах сказал бы в Нидерландах больше, чем украинскому СБУ. Наличие Цемаха у нас не меняет ситуации", - сказал Хара в интервью Главреду.

Эксперт уверен, что без выдачи России Цемаха украинских пленных не вернуть.

"Для меня нет никаких сомнений в том, менять ли Цемаха и других на Сенцова, Кольченко, потому как иначе их вытащить просто невозможно. Это не худший вариант, так как он защищает наших граждан. Вытащить наших ребят из российской тюрьмы важнее. И те, кто критикует такое решение, больше критикуют человека, который это делает", - считает Хара.

Читайте такжеОбмен пленными 2019: вероятная дата начала, и кому "светит" свободаНапомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

По данным СМИ, Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ. Нидерланды попросили украинскую сторону не передавать Цемаха российской стороне.