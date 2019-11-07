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"Ценный свидетель" Цемах назвал условия для дачи показаний по Боингу МН17

7 ноября 2019, 17:39

Среди прочего проводить допрос Цемаха предлагается в "ДНР".

Сбитый Боинг МН17 на Донбассе: Цемах согласился дать показания
Сбитый Боинг МН17 на Донбассе: Цемах согласился дать показания / Reuters

Свидетель по делу о сбитом малазийском Боинге МН17 на Донбассе Владимир Цемах, который "очень нужен Путину", согласился дать показания следователям из Нидерландов. Однако он выдвинул свои условия.

"Мой подзащитный готов в случае обеспечения его безопасности и прав дать показания нидерландским следователям с тем, чтобы доказать невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию", — заявил Интерфаксу его адвокат Анатолий Кучерена.

Еще одно ключевое условие – допрос Цемаха предлагается проводить исключительно на территории "ДНР".

Кучерена пожаловался, что Цемах находится в "тупиковой ситуации", так как его объявили в розыск не только в Нидерландах и в Украине, но даже в России, куда тот так жаждал приехать.

Ранее Цемах похвастался, что Нидерланды предлагали ему гражданство, жилье и участие в программе защиты свидетелей. После чего "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Как сообщалось, 8 сентября в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными. 

Нидерланды допрос рейс MH17 Владимир Цемах
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