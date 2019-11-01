"Манили гражданством": Цемах рассказал, что ему давали в Нидерландах за показания по рейсу MH-17

ВладимирЦемах / УНИАН

Экс-командир "системы ПВО Славянской бригады" группировки террористов "ДНР" и подозреваемый по делу сбитого в 2014-м в небе над Донбассом малайзийского Боинга рейса MH17 Владимир Цемах заявил о том , что Нидерланды предлагали ему гражданство, жилье и участие в программе защиты свидетелей.

Его слова распространили российские пропагандистские СМИ.

По словам Цемаха, во время его пребывания в следственном изоляторе в Киеве его несколько раз допрашивали следователи из Нидерландов и Австралии. Экс-боевик "ДНР" сообщил о том, что они предложили ему защиту по программе свидетелей

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии. Но я отказался из-за чувства патриотизма", - заявил Цемах.

Напомним, в июне 2019-го стало известно, что украинские спецслужбисты задержали Владимира Цемаха во временно оккупированном городе Снежное (на Донетчине) и вывезли на подконтрольную Киеву территорию.

Позднее, 7 сентября в рамках большого обмена (в формате "35 на 35") между Москвой и Киевом) Цемах был передан российской стороне.