Обмен пленными: Путин помиловал 11 украинцев, Зеленский - 16 россиян

Владимир Путин помиловал 11 украинцев / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной, сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

По информации, в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряков и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и России.

"В результате этого диалога мы имеем помилования. Украинский президент (Владимир - ред.) Зеленский помиловал 16 человек, из них - три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", - заявила она, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте такжеОбмен пленными: к офису омбудсмена прибыли дочь и сестра СенцоваНапомним, ранее сообщалось, Украина и Россия обменяли пленных: из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты. В 12:20 из аэропорта Борисполь вылетел российский самолёт, принявший на борт тех, кто направляется в Москву в рамках обмена. Одновременно - минута в минуту - из московского аэропорта Внуково вылетело наше воздушное судно. С нашими пленными на борту.