Украина и Россия обменяли пленных: из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты

В Москве сел украинский самолет, который увезет Сенцова и других домой / facebook.com/denisovaombudsman

В субботу, 7 сентября, Украина и Россия провели выстраданный обмен пленными.

В 12:20 из аэропорта Борисполь вылетел российский самолёт, принявший на борт тех, кто направляется в Москву в рамках обмена. Одновременно - минута в минуту - из московского аэропорта Внуково вылетело наше воздушное судно. С нашими пленными на борту.

Напомним, ранее в московском аэропорту "Внуково" сел украинский самолет.

"Украинский борт в аэропорту Внуково. Все готово к обмену", - в своем телеграм-канале сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

Также ранее участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь".

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал российский журналист Александр Коц в Twitter, и опубликовал снимки автобуса.

Читайте такжеОбмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - списокКроме того, утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

По информации, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.