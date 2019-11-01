Сдал назад: Цемах на росТВ отрицал свое участие в сбитии малайзийского Боинга

Владимир Цемах / УНИАН

Экс-глава "системы ПВО Славянской бригады" группировки террористов "ДНР" Владимир Цемах, которого прокуратура Нидерландов называет одним из главных подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом в 2014-м самолете Боинг рейса MH17, заявил о том, что он якобы не обладает никакими нужными сведениями.

"У них реально ничего против меня нет, потому что я не участвовал в этих событиях", - рассказал он в интервью российскому пропагандисту телеканалу "Россия-24".

Напомним, в июне 2019-го стало известно, что украинские спецслужбисты задержали Владимира Цемаха во временно оккупированном городе Снежное (на Донетчине) и вывезли на подконтрольную Киеву территорию.

Позднее, 7 сентября в рамках большого обмена (в формате "35 на 35") между Москвой и Киевом) Цемах был передан российской стороне.