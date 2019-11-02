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"Ху*лои*анько выбрал русский чай с полонием": "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети

2 ноября 2019, 08:20

Свидетеля по делу сбитого в 2014-м в небе над Донбассом малайзийского Боинга рейса MH17 подняли на смех в соцсети из-за его отказа от гражданства Нидерландов.

Цемах
Цемаха подняли насмех из-за патриотизма / УНИАН

Бывший командир "системы ПВО Славянской бригады" группировки террористов "ДНР" и подозреваемый по делу сбитого в 2014-м в небе над Донбассом малайзийского Боинга рейса MH17 Владимир Цемах, "суперважность" которого в обмене пленными ранее опровергли, заявил во всеуслышание о том , что Нидерланды предлагали ему гражданство, жилье и участие в программе защиты свидетелей.

По словам Цемаха, во время его пребывания в следственном изоляторе в Киеве его несколько раз допрашивали следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик "ДНР" сообщил о том, что они предложили ему защиту по программе свидетелей

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии. Но я отказался из-за чувства патриотизма", - громогасно заявил Цемах.

Отметим, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Так вот, слова Цемаха наделали шума в сети.

"А Цемах, як справжнє ху*лої*анько, вибрав рускій чай з полонієм", - убежден Андрей Савчук.

"Он сцука патриот расции, нах ему громодянства лучше на 2 метра в землю руцкую", - высказался пользователь Сети под ником Мендисоболь.

"Мега лошара", - убежден Алексей Нестеренко.

"Вот лошара. Отказался из-за "патриотизма", а не из-за невиновности!!! Ну хоть кИна голивудские посмотрите. ... про шпионов. Я херею Ну руский не значит молюск? или вомбат! Убивая русского, - победил врага. Достойного. А не зарезал худобу. Или єто какие-то бракованьіе русские?", - добавил некто под ником Инженер.

"Ага... "Меня царіци соблазнялі, но нє поддался я"© Фу, гидота", - добавила некая Тата.

"Этот Цемах какой-то фейковый любитель России, потому что настоящий адепт русского мира за домик на загнивающем западе мать родную продаст", - сказал некто под ником Серый кардинал.

"Это он, конечно, большой молодец. Голландцы засовывали ему иголки под ногти. А потом обкололи транквилизаторами, затащили в Бук и, шевеля его челюстью, сымитировали приказ дать залп по самолёту. Спасибо России 1 за смелую журналистику", - добавил Даниил Ульянов.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону РоссииНапомним, 8 сентября в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными. Единственного свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить в Украине до того, как он поучаствовал в обмене пленными между российской стороной и Украиной, сообщил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

Министр рассказал, что обмен удерживаемых лиц между двумя странами был отложен по просьбе Нидерландов.

Донбасс Нидерланды Боинг MH17 рейс MH17 новости России Владимир Цемах
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