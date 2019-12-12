Дело о катастрофе рейса МН17: в РФ объяснили отказ выдать Нидерландам Цемаха

Владимир Цемах в зале суда / twitter.com/MaryanKushnir

Официальный спикер МИД России Мария Захарова ответила Нидерландам на претензию в отказе выдать фигуранта дела о катастрофе самолета рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Как подчеркнула она во время брифинга в Москве, Нидерланды не объявили Цемаха в розыск и не внесли его в базу Интерпола как разыскиваемое лицо.

"Заявления голландской прокуратуры, которые, естественно, тиражировались в СМИ, дополнялись аналитическими оценками, вызывают у нас недоумение… Общие выводы такой претензии голландской стороны не обоснованы – она сама не выполнила целый ряд требований европейской конвенции. Генпрокуратура РФ была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря, и выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны задним числом", - подчеркнула она.

Читайте такжеУчастник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригадыЗахаровой добавила, что после того как Цемах "побывал в застенках СБУ, здоровье его было просто подорвано", а его задержание в интересах следствия было незаконным.

"Жизнь этого человека подвергалась прямой опасности. При задержании сотрудники СБУ нанесли ему побои и использовали против него транквилизаторы", - утверждает она.

Захарова напомнила, что СБУ снова объявила Цемаха в розыск: "Возникает вопрос: действительно ли следствие интересует его показания. Хочу напомнить – он был ранее уже допрошен голландскими следователями. Они провели с ним беседы, когда он находился в украинском плену, причем все это было сделано, как мы понимаем, в условиях физического и психологического давления. Те, кто его допрашивал, могут в общем-то считаться соучастниками преступных действий в отношении этого человека".

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