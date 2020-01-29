СМИ обнародовали имя нового свидетеля трагедии рейса МН17 на Донбассе

Трагедия рейса МН17 / Reuters

Неизвестный мужчина изъявил желание выступить в суде в Гааге по делу о сбитом на Донбассе Боинге рейса МН17. По данным СМИ, новым свидетелем оказался немецкий частный детектив Йозеф Реш.

Отмечается, что мужчина самостоятельно вел расследование авиакатастрофы. Детектив хочет выступить на стороне защиты подозреваемых.

"Я думаю, что один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут моего сотрудника, господина Афшара, и меня в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства", – рассказал Реш в комментарии РИА Новости.

При этом он указал, что другое развитие событий будет абсурдом, потому что без его доказательств судебный процесс не будет иметь законных оснований на международной арене.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте о трагедии рейса МН17.