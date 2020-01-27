В деле о трагедии рейса МН17 неожиданный поворот: что известно

МН17 / Фото: Reuters

В Окружном суде Гааги намерен выступить один из подозреваемых в рамках слушаний дела о трагедии рейса МН17. Фигурант производства хочет, чтобы его представляла нидерландская юридическая фирма.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", - сообщает Укринформ.

При этом в суде не назвали имя подозреваемого и название юридической фирмы. Стоит отметить, что слушания начнутся 9 марта в судебном комплексе Схипхол в 50 км от Гааги.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте о трагедии рейса МН17.