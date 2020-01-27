"Враги России": экс-советник Путина объяснил, как Москва уходит от ответственности за рейс МН17

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Бывший советник российского лидера и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов объяснил, зачем президент РФ Владимир Путин решил внести изменения в Конституцию. По его словам, хозяин Кремля хочет завершить все дела к 9 марта, когда начнутся суды по сбитому на Донбассе Боингу MH17.

"Таковыми могут быть решения парламентов, конгрессов, и всегда можно сказать: "У них такая идеология, а у нас другая". Такими бывают решения исполнительной власти: "Ну, мол, вот они там, пиндосы, НАТО, они враги России, они всегда принимают такие решения, а у нас другие решения". Решения судов тем и отличаются от решений законодательной и исполнительной власти любой страны, что они не идеологичны, не политичны", – рассказал эксперт в интервью изданию Гордон.

При этом он указал, что суд в Нидерландах может признать международным террористом виновника в гибели почти 300 человек.

"Чтобы заранее обезопасить себя, своих коллег и непосредственных исполнителей, необходимо принять меры, которые позволят рассматривать любое решение нидерландского суда и любое подобное решение, принятое в Гааге или в другом месте, как неприменимое на территории Российской Федерации", – объяснил Илларионов.

Также он отметил, что все изменения в России являются контрмерами на возможные решения международных судов.

Как ранее сообщал Главред, бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов считает, что после перестановок в российской власти Украина и другие соседи РФ теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше.