Экс-советник Путина предупредил Украину об опасности

Из-за перестановок в российской власти Украине грозит опасность, предупредил экс-советник Владимира Путина / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов считает, что после перестановок в российской власти Украина и другие соседи РФ теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше.

В России сейчас в руководстве нет никого, кто по своей природе отличается от силовиков, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, можно ожидать новых этапов провокаций и воплощения в жизнь новых имперских сценариев.

"…Прежде всего, конечно, по отношению к Украине и Беларуси, но и по отношению к другим государствам тоже", - предупредил Илларионов.

Напомним, Владимир Путин своим указом отправил в отставку правительство России, а позже уволил премьер-министра Дмитрия Медведева и назначил на новую должность. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы - Михаил Мишустин.