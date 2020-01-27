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Экс-советник Путина предупредил Украину об опасности

27 января 2020, 11:14

Украине грозят новые этапы провокаций, полагает Илларионов.

Экс-советник Владимира Путина предупредил, что из-за перестановок в российской власти Украине грозит опасность - Новости Украины
Из-за перестановок в российской власти Украине грозит опасность, предупредил экс-советник Владимира Путина / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов считает, что после перестановок в российской власти Украина и другие соседи РФ теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше.

В России сейчас в руководстве нет никого, кто по своей природе отличается от силовиков, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, можно ожидать новых этапов провокаций и воплощения в жизнь новых имперских сценариев.

"…Прежде всего, конечно, по отношению к Украине и Беларуси, но и по отношению к другим государствам тоже", - предупредил Илларионов.

Напомним, Владимир Путин своим указом отправил в отставку правительство России, а позже уволил премьер-министра Дмитрия Медведева и назначил на новую должность. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы - Михаил Мишустин.

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