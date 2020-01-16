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Путин дал Медведеву новый пост

16 января 2020, 15:59

Президент РФ своим указом назначил Медведева на новую должность.

Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на новую должность - Новости России
Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на новый пост / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на новый пост.

Российский лидер своим указом назначил Медведева заместителем председателя Совбеза РФ, говорится на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что указ Путина вступает в силу со дня его опубликования.

/ Скриншот с kremlin.ru

Напомним, Владимир Путин 15 января подписал указ об отставке правительства РФ, которое возглавлял Дмитрий Медведев. 

Потом президент предложил назначить председателем правительства главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Кандидатуру Мишустина на пост премьера одобрила Госдума, а потом Путин назначил его на пост своим указом.

Владимир Путин Дмитрий Медведев
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