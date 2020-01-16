"Путин одобрил": Россия получила нового премьера

Михаил Мишустин стал новым премьером России / Скриншот

Российская Федерация получила нового премьер-министра - президент Владимир Путин назначил на пост экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Российский лидер подписал указ о назначении Мишустина на должность председателя правительства, говорится на сайте Кремля.

В Кремле отметили, что указ Путина вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев. Президент предложил назначить на пост премьера Михаила Мишустина. Позже кандидатуру Мишустина на пост главы правительства одобрила Госдума.