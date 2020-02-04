"Обосрался, мразь": сваливший в "рашу" Гиркин не признал вину в деле МН17

Гиркин не признал вину в деле малазийского Боинга / rbc.ua

Один из бывших патронов боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее назвал цену моста в Крым слишком высокой, не признает свою вину по предъявленному обвинению в деле о крушении малазийского Боинга МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, в котором погибли 298 человек.

По мнению экс-лидера ополчения, люди, которые предъявляют ему обвинения, не имеют на это право.

"Я не признаю предъявленного обвинения", — добавил он.

При этом Гиркин подчеркнул, что что не готов давать показания по делу, даже если бы его доставили на допрос насильно.

Отметим, в Сети говорят, что Гиркина ждет судьба Цемаха.

"Гонор слетел с Гиркина, замочат как Цемаха в сортире", - пишет пользователь Сети.

"Обосрался, мразь", - убежден Дима Иванов.

"Забыл золотое правило: "Всё, что вы не скажете, будет использовано против вас!", - отметил некий Сергей.

"В Крыму наследил, на Донбассе наследил и свалил домой на рашу!", - добавил еще один пользователь Сети.

Читайте также"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"Напомним, ранее прокуратура Нидерландов сделала следующий шаг по делу о трагедии рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Так, четырем фигурантам предъявили обвинения.

По словам адвоката одного из подозреваемых Елены Кутьиной, четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.

Стоит отметить, что по данному делу проходят террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.