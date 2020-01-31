В России сообщили о смерти свидетеля по делу МН17 Цемаха: дочь отрицает

Цемах, по словам дочери, "жив и здоров" / УНИАН

Российский пропагандистский ресурс Russia Today 31 января в 10:03 опубликовал новость о смерти переданного в "ДНР" в результате обмена пленными боевика Владимира Цемаха, фигуранта дела об уничтожении самолета рейса MH17 на Донбассе.

Однако спустя некоторое время новость с сайта Russia Today была удалена.

В качестве источника пропагандисты опирались на якобы взломанную переписку родственников Цемаха. Из писем якобы следует, что Цемах уехал в Москву 26 января 2020 года с личной целью, однако вскоре связь с ним неизвестным образом прервалась. Также близкие пишут, что Цемах был убит.

Позже, как сообщает Громадське радио, дочь Цемаха Мария опровергла информацию о смерти отца. Она утверждает, что он "живой и здоровый" и на территорию России не ездил, а находится в "ДНР" и, соответственно, дома.

Дочь боевика подчеркнула, что распространенная Russia Today абсолютно не соответствует действительности.

Как ранее сообщалось, Европейский суд по правам человека решил, можно ли экстрадировать фигуранта дела о трагедии рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха в Нидерланды.

Как ранее сообщал Главред, фигурант дела о трагедии рейса МН17 в небе над Донбассом Владимир Цемах обратился в Европейский суд по правам человека.