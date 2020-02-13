Трагедия рейса МН17 на Донбассе: названа дата первого заседания суда в Гааге

МН17 / Фото: Reuters

В Гааге огласили дату первого заседания суда по делу о трагедии рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. По словам адвоката одного из обвиняемых Елены Кутьиной, суд соберется 9 марта.

При этом защитница указала, что адвокаты подозреваемых в убийстве 298 человек примут участие в первом заседании суда.

"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - цитирует Кутьину ТАСС.

Стоит отметить, что по данному делу проходят террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. При этом Гиркин отказался признавать свою вину.

Как ранее сообщал Главред, Нидерланды отказали России в передаче права судить подозреваемых в трагедии рейса МН17.