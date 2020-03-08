"Еще бы Путина на скамью подсудимых": завтра в Гааге "судный день" по делу MH17 - детали

В Гааге начинается суд по делу MH17 / Reuters

Завтра, 9 марта, в Гааге начнется рассмотрение в суде резонансного дела о крупнейшей авиакатастрофе малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом.

Слушания пройдут в Схипхоле, неподалеку от Амстердама. Обвинения предъявлены 4 лицам, которые были причастны к доставке в Украину российского комплекса "Бук": Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

По словам юристов, судебный процесс по делу MH17 может продлится 4-5 лет. Только после этого можно говорить о вынесении какого-либо решения.

"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде. Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека", - сказал глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг, передает Европейская правда.

По версии главы фонда, все судебные процессы займут 10-15 лет.

Что сейчас происходит в Нидерландах?

В воскресенье, 8 марта, родственники погибших пассажиров провели молчаливую акцию протеста напротив российского посольства в нидерландской Гааге.

Протестующие выставили 298 белых стульев, которые символизируют погибших а авиакатастрофе. В ходе акции, участники также почтили минутой молчания всех жертв трагедии, среди которых было 196 граждан Нидерландов, сообщает Укринформ.

Что пишут в соцсетях

Отметим, в соцсетях суд в Гааге ждут с нетерпением и надеждой на то, что виновные будут наказаны.

"А у кого-то завтра Гаага, суд по сбитому над Украиной М17 с доказательствами о причастности к теракту высшего военного руководства России. И возможно, уже скоро вся кривая страна проснётся внесённой в списки террористов. С добрым утром!", - пишет пользователь Сети.

"Еще бы Путина на скамью подсудимых", - высказался другой пользователь Сети.

"Почему небо не закрыли над Украиной? Его там не должно было быть. В первую очередь виноваты те, кто допустил гражданский борт в зону боевых действий", - пишет еще один пользователь Сети.

"Випадково чи ні, але суд над російськими злочинцями стартує на день народження Тараса Шевченка", - добавил Антон Березанский.

Читайте такжеБоинг с 298 пассажирами сбили над Донбассом: дело MH17 передали в суд Гааги, Гиркин в числе обвиняемыхНапомним, ранее сообщалось, личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17 будут засекречены, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Согласно документам, свидетели "подвергаются значительным рискам".

В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности. Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.