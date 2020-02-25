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Личности свидетелей последнего рейса малазийского Боинга засекретили

25 февраля 2020, 23:17

Одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности.

Боинг MH17
Личности свидетелей по делу MH17 засекретили / Reuters

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17 будут засекречены, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Согласно документам, свидетели "подвергаются значительным рискам".

В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности, сообщает издание nos.nl со ссылкой на прокуратуру.

Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.

Отметим, эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9-е место). Среди погибших - 80 несовершеннолетних.

Добавим, что Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

Глава JIT Фред Вестербеке сообщил, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук" 53-й бригады вооруженных сил РФ.

Читайте такжеИран сделал умно, а Россию осудят за сбитый боинг МН17 - экспертНапомним, ранее Российская Федерация обратилась к Нидерландам с просьбой рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых по делу в трагедии рейса МН17 в Москву. При этом Амстердам категорически отказал Кремлю.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - было сказано в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.

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