В СНБО рассказали, какие версии есть по сбитому Боингу в Иране

Сбитый Боинг МАУ в Иране / Reuters

Украинские специалисты всерьез в закрытом режиме рассматривают версии катастрофы сбитого в начале января Боинга украинской авиакомпании МАУ в Иране.

С таким заявлением во вторник, 25 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступил в интервью изданию Liga. По его словам, украинская сторона также выясняет, кто именно в Иране был заинтересован в атаке на украинский самолет.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - рассказал Данилов.

Напомним, лишь на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что украинский самолет был сбит иранскими военными. В то же время, высшее руководство государства настаивает, что трагедия случилась в результате "человеческой ошибки".