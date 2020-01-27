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Авось пронесет: военные Ирана три дня врали своему президенту об ударе по Боингу МАУ

27 января 2020, 10:41

Глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет.

Иран, самолет МАУ
Военные Ирана три дня скрывали атаку на самолет МАУ / Alimadadi

Военные Ирана, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани ракетный удар, в результате которого 8 января потерпел крушение украинский пассажирский лайнер Боинг 737 МАУ.

Отметим, в той ужасной авиакатастрофе погибли 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

По информации New York Times, глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, продолжает NYT, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали.

Как все было

- 11 января Иран объявил,  что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

- Почти сразу после этого, 11 января,  президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.

Также Рухани отметил, что в результате расследования было установлено, что причиной крушения самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в аэропорту Тегерана стало попадание иранских ракет.

- После этого в субботу, 11 января,  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о том, что иранские военные непреднамеренно сбили украинский самолет Boeing 737-800 компании МАУ под Тегераном и потребовал опубликовать все данные о трагедии.

Он заявил, что вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что самолет компании Боинг 737 МАУ 8 января вблизи Тегерана сбили иранские военные. Также стало известно, что Зеленский уже на второй день после авиакатастрофы знал, что Боинг сбили военные.

"Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним (родственникам погибших – ред.) и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - раскрыл детали президент в интервью для израильского 9 канала.

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