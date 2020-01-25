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Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили"

25 января 2020, 08:34

Президент Украины уже на второй день после авиакатастрофы знал, что Боинг сбили военные Ирана.

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, почему не смог сразу заявить о сбитии Боинга / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что самолет компании Боинг 737 МАУ 8 января вблизи Тегерана сбили иранские военные, в результате чего погибли 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

"Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним (родственникам погибших – ред.) и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - раскрыл детали президент в интервью для израильского 9 канала.

Также стало известно, что Зеленский уже на второй день после авиакатастрофы знал, что Боинг сбили военные. Однако сообщить публично об этом президент не мог, так как нужны были доказательства. 

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", – сказал президент. 

По его словам, заставить Иран признаться в ракетном ударе по лайнеру помогали США, Великобритания и Канада. Также было общение с израильской стороной.

"Мы смогли добиться того, что на уровне президента, не только министра обороны, но и на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – заявил Зеленский. 

К слову, в соцсетях объяснение Зеленского устроило не многих.

"А Трюдо, Джонсом і Трамп могли публічно це казати", - пишет Сергей Атаманчук.

"А кто тебе сказал, что имея на руках данные разведки США (буквально через час, два) 100% что сбили иранское ПВО ты не мог "говорить" на хрен знает какой день!Кто презеденту и "величайшему" мог "запретить"?!Трюдо четко назвал вещи своими именамиИли из кремля позвонили кураторы?", - считает Марк Максимов.

"Скільки б не верещали порохоботи,та Зеленський все зробив правильно! Тихіше їдеш-далі будеш...Толку з того,що порошенко в перші хвилини почав кричати,що то росія збила літак,наче "на вору шапка горить"? І що з того вийшло? Навіть США зразу сказали,що їх супутник не зафіксував цього...За 5 років світ і постраждала сторона так і нн повірила,що то була росія! Росія так і не визнала свою провину! Україна так і не надала справжніх доказів збиття літака росіянами! Крім якихось переговорів якихось людей по телефону...такі ж "докази" зараз у справі Шеремета фігурують...І самі ж порохоботи в них не вірять...А тоді повірили...бо так порох сказав...Чого ваш порох домігся у справі літака? Хто насправді винен? Кого світ офіційно визнав винним? Хто виплатив компенсації постраждалим родинам? НІХТО!!! От і думай те...", - обратила внимание некая Валентина Украина.

"Вибачте. Такі запізнілі та безглузді пояснення є недоречними. У такому випадку годиться висловлювання " краще промовчати...." та не породжувати нове вогнище недовіри.Беріть уроки", - убеждена Катерина Грищенко.

Отметим, самолет Боинг 737 Международных авиалиний Украины был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

Лайнер вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2,4 км. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, а из первичного - в 6:18. Пролетев мимо жилого района, самолет коснулся земли в общественном парке. При этом самолет Боинг 737 МАУ разрывался на части, когда двигался через футбольное поле, сельхозугодья и сады. Об этом свидетельствуют данные второго предварительного отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

Читайте такжеОтветный удар: эксперт озвучил пугающую версию гибели Боинга МАУ в ИранеНапомним, 11 января Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

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