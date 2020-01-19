Ответный удар: эксперт озвучил пугающую версию гибели Боинга МАУ в Иране

Фрагмент сбитого в Иране Боинга МАУ / Reuters

В ситуации с ракетными ударами по американским базам на территории Ирака, иранское руководство должно было оценить риски вероятного удара в ответ и принять решение о закрытии воздушного пространства для полетов пассажирских самолетов над страной, заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Это большая опасность. Действительно, можно спутать гражданский самолет с бомбардировщиком", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Вместе с тем эксперт выдвинул несколько версий крушения украинского самолета в небе над Тегераном.

Читайте такжеКрушение Боинга МАУ: Киев оценил отказ Ирана передать Украине "черные ящики""Одна версия – это дорого. Иран платил бы большие неустойки. Вторая версия – они (Иран, - ред.) рассчитывали, что американцы нанесут удар (в ответ, - ред.). Поскольку в небе находилось много самолетов и в результате сумбура могли быть сбиты самолеты, что можно было переложить (ответственность, - ред.) на американцев. Третья версия – иранцы специально это сделали для того, чтобы прикрыться гражданскими самолетами", - добавил Семиволос.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.