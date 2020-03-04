"Наказывают за беспредел": в Кремле увидели большую "зраду" в расследовании дела МН17

Песков заявил о "зраде" в расследовании дела МН17 / Reuters

В Кремле изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу сбития в небе над Донбассом малазийского Боинга МН17, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков уточнил, что в Кремле будут анализировать решение суда по МН17, который запланирован на 9 марта.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - сказал Песков.

Отметим, эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9-е место). Среди погибших - 80 несовершеннолетних, а всего 298.

Отметим, в соцсетях предстоящий суд по делу малазийского боинга активно обсуждают.

"Около 200 млн.евро мы выплатили гражданам по решению ЕСПЧ 3 млрд $ мы выплатили Украинскому Нафтогазу по решению суда! 50 млрд $ мы выплатим через год Ходорковскому за Юкос. А 9 марта новый суд по боингу МН17 и новые выплаты! Хорошо, хоть кто то наказывает Кремль за беспредел!", - пишет пользователь Сети.

"Наказывают не кремль, а население, за то, что тупое и терпит кремль...", - убежден еще один пользователь Сети.

"Это только начало. Впереди 500 млрд. иск за Крым и 500 млрд. за Донбасс — как раз спижженых и вывезенных Хуйлом денег хватит, чтобы рассчитаться. Начнёте снова с чистого листа, с комнаты в коммуналке и раскладушки", - считает Максим Мирович.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, какие версии есть по сбитому Боингу в ИранеНапомним, в деле о трагедии рейса МН17 на Донбассе отстранили всех украинских прокуроров.

По данным издания NRC Next, уволили двух украинских прокуроров из Совместной следственной группы – Олесю Скрипник и Олегв Пересаду.

"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины уволили еще четверых прокуроров из украинского подразделения по расследованию трагедии рейса МН17.