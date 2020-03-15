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"Наш сукин сын": экономист сказал, кому Путин выгоден на посту президента

15 марта 2020, 04:28

Инвесторам лучше, чтобы в России Путин как можно дольше оставался при власти, сказал эксперт.

Экономист полагает, что Владимир Путин на посту президента выгоден инвесторам – Путин новости
Владимир Путин на посту президента выгоден инвесторам, полагает экономист / Reuters

Российский экономист Сергей Алексашенко считает, что в сохранении Владимира Путина на посту президента Российской Федерации заинтересованы инвесторы.

Инвесторам лучше, чтобы Путин как можно дольше оставался у власти, поскольку если в РФ случится переворот, для них это будет серьезным шоком, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Собеседник подчеркнул, что продление полномочий действующего президента для инвесторов – положительный фактор.

"…инвесторы скорее заинтересованы в сохранении Путина на его месте. Знаете: он сукин сын, но он наш сукин сын. Им лучше, чтобы Путин как можно дольше оставался при власти…", – заявил Алексашенко.

По его словам, инвесторы очень хорошо понимают, что в России при смене авторитарного лидера будет очень серьезная турбулентность в экономике, и она серьезно повлияет на инвестиционный климат, поменяет расклад сил.

Ранее депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о внесении изменений в конституцию РФ поправку, которая позволит Владимиру Путину снова стать президентом.

Госдума России поддержала проект закона, потом его одобрил Совет Федерации и подписал Путин. Законопроект должен рассмотреть Конституционный суд, а после рассмотрения может быть организовано общероссийское голосование.

Сергей Алексашенко Владимир Путин новости России
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