"Наш сукин сын": экономист сказал, кому Путин выгоден на посту президента

Владимир Путин на посту президента выгоден инвесторам, полагает экономист / Reuters

Российский экономист Сергей Алексашенко считает, что в сохранении Владимира Путина на посту президента Российской Федерации заинтересованы инвесторы.

Инвесторам лучше, чтобы Путин как можно дольше оставался у власти, поскольку если в РФ случится переворот, для них это будет серьезным шоком, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Собеседник подчеркнул, что продление полномочий действующего президента для инвесторов – положительный фактор.

"…инвесторы скорее заинтересованы в сохранении Путина на его месте. Знаете: он сукин сын, но он наш сукин сын. Им лучше, чтобы Путин как можно дольше оставался при власти…", – заявил Алексашенко.

По его словам, инвесторы очень хорошо понимают, что в России при смене авторитарного лидера будет очень серьезная турбулентность в экономике, и она серьезно повлияет на инвестиционный климат, поменяет расклад сил.

Ранее депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о внесении изменений в конституцию РФ поправку, которая позволит Владимиру Путину снова стать президентом.

Госдума России поддержала проект закона, потом его одобрил Совет Федерации и подписал Путин. Законопроект должен рассмотреть Конституционный суд, а после рассмотрения может быть организовано общероссийское голосование.