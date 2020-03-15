Свирепый китайский вирус "убил" 5429 человек, число заболевших зашкаливает

Коронавирус убил 5429 человек / Reuters

По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, во всем мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения смертоносным вирусом COVID-19. Вылечились от коронавируса 71 689 человек, умерли 5429.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, за сутки в Китае зафиксировали 32 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1468 человек. Всего в Китае зафиксировано 80 995 случаев заражения.

Коронавирус в Европе

Свирепый китайский вирус активно атакует Европу.

В Испании за сутки количество больных увеличилось на 1159 человек. Вылечились от коронавируса 327 человек, умерли - 62.

В Германии за указанное время зарегистрировали 910 инфицированных, 2 летальных случая.

Число зараженных во Франции увеличилось на 813 человек. Добавим, что с 00:00 15 марта во Франции закрывают большинство магазинов, ресторанов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений. Людям рекомендуют оставаться дома из-за распространения COVID-19. Всего во Франции заболели коронавирусом 4480 человек.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 220 новых больных.

Коронавирус в Италии

За минувшие сутки в Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умерли 175 человек. Таким образом число жертв вируса достигло 1441, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли на пресс-конференции в субботу, пишет ANSA.Общее число инфицированных людей, включая выздоровевших, достигло 21 157.

Читайте такжеВылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезниНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сказал премьер-министр.