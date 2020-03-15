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Впервые уханьский вирус "напал" на младенца

15 марта 2020, 09:50

У зараженной уханьской заразой матери родился ребенок, у которого тоже нашли коронавирус.

Коронавирус
Коронавирус нашли у младенца / Reuters

Медики в замешательстве. Если раньше все были уверенны в том, что ужасный китайский вирус "цепляется" исключительно к людям старшего и пожилого возраста, то теперь возникли сомнения.

Стало известно, что в столице Великобритании в госпитале неожиданно обнаружили коронавирус в организме новорожденного ребенка.

По информации, у зараженной уханьской заразой матери родился ребенок, у которого тоже нашли коронавирус. Тест малышу сделали вскоре после его рождения, пишет The Independent.

Сообщается, что в настоящее время этот малыш является самым маленьким инфицированным пациентом в мире.

Важно отметить, что всего 1% случаев заболевания коронавирусом  - это молодые люди младше 19 лет.

Добавим, что пока не существует прививки против COVID-19. Единственное, что нужно делать – это соблюдать правила личной гигиены. Медики еще недостаточно знают о том, как коронавирус действует на детей, но если у ребенка проявляются симптомы респираторной инфекции, родителям следует немедленно обращаться к врачу.

Читайте такжеПандемия коронавируса: названа дата срочной эвакуации украинцев из ИталииНапомним, ранее сообщалось, что определить коронавирус у детей не так просто, так как у них болезнь протекает в более мягкой форме - вирус COVID-19 не вызывает тяжелой пневмонии, но тем не менее он долго находится в отходах их жизнедеятельности, пишет Nature Medicine. Кроме того, на снимках легких заболевших детей нет опознавательных черт пневмонии. 

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