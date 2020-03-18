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Путин с товарищами похоронит Россию – экс-разведчик

18 марта 2020, 03:01

Президент РФ будет зубами цепляться за кремлевскую табуретку, полагает его сокурсник.

Бывший разведчик сказал, что Владимир Путин с товарищами похоронит РФ – Путин новости
Владимир Путин с товарищами похоронит РФ, сказал бывший разведчик / Reuters

Cокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ и бывший советский разведчик Юрий Швец считает, что глава РФ с товарищами похоронит государство.

Российское государство разваливается усилиями "кремлевских" при гробовом безмолвии народа, рассказал экс-разведчик в интервью Гордону.

По его словам, Путин будет цепляться зубами за кремлевскую табуретку, пока эти зубы не разожмет "непреодолимая сила личного характера". 

Также Швец сказал, что на смену президенту рассчитывают прийти "монстры", которые в начале 1990-х обрекли жителей Петербурга на голод, раздерибанив нефтепродукты, которые выделили для продажи, чтобы закупить продовольствие и накормить население.

Собеседник добавил, что эти "монстры" были на подхвате у местных бандитов, сотрудничали с наркокартелями и превратили Питер в перевалочный пункт колумбийского кокаина в Европу.

"…Путин с товарищами похоронят РФ, как советская элита – включая военных и КГБ – своими руками похоронила Советский Союз. Сейчас то же самое: Россия разваливается усилиями "кремлевских"…", – заявил Швец.

Ранее российский экономист Сергей Алексашенко говорил, что для России плохо, что Владимир Путин может остаться на посту президента еще на протяжении 16 лет. Эксперт отметил, что путинский режим тормозит экономику страны.

Юрий Швец Владимир Путин новости России
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