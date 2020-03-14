"Удар по будущему": экономист назвал минусы продолжения президентства Путина

Чем дольше Путин будет президентом России, тем дольше страна потом будет восстанавливаться, предупредил эксперт.
Для Российской Федерации плохо, что президент Владимир Путин может остаться при власти еще на протяжении 16 лет.
Путинский режим тормозит экономику РФ, рассказал российский экономист Сергей Алексашенко в интервью Obozrevatel.
По словам собеседника, чем дольше нынешний президент будет оставаться у власти, тем сильнее будет удар по будущему российского государства, и тем дольше РФ потом будет восстанавливаться.
"…Путин в своем нынешнем виде и его режим – это торможение российской экономики, это ее стагнация, это еще большее техническое отставание от развитых стран, от соседей, от конкурентов. Еще это больший отток мозгов из России…", – полагает эксперт.
Напомним, депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила внести поправку в законопроект о внесении изменений в конституцию, которая позволит Владимиру Путину снова стать президентом государства.
Госдума РФ поддержала законопроект, потом его одобрил Совет Федерации и подписал президент. Проект закона должен рассмотреть Конституционный суд, а потом может быть организовано общероссийское голосование.