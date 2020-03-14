"Удар по будущему": экономист назвал минусы продолжения президентства Путина

Владимир Путин тормозит российскую экономику, полагает эксперт / Reuters

Для Российской Федерации плохо, что президент Владимир Путин может остаться при власти еще на протяжении 16 лет.

Путинский режим тормозит экономику РФ, рассказал российский экономист Сергей Алексашенко в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, чем дольше нынешний президент будет оставаться у власти, тем сильнее будет удар по будущему российского государства, и тем дольше РФ потом будет восстанавливаться.

"…Путин в своем нынешнем виде и его режим – это торможение российской экономики, это ее стагнация, это еще большее техническое отставание от развитых стран, от соседей, от конкурентов. Еще это больший отток мозгов из России…", – полагает эксперт.

Напомним, депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила внести поправку в законопроект о внесении изменений в конституцию, которая позволит Владимиру Путину снова стать президентом государства.

Госдума РФ поддержала законопроект, потом его одобрил Совет Федерации и подписал президент. Проект закона должен рассмотреть Конституционный суд, а потом может быть организовано общероссийское голосование.