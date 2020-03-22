Под угрозой заражения: Меркель ушла на домашний карантин

Ангела Меркель оказалась под угрозой заражения коронавирусом / скриншот из видео

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую недавно засекли без маски в супермаркете, решила отправиться под домашний карантин когда узнала, что врач, который делал ей прививку, заболел коронавирусом.

Как пишет в воскресенье издание DW, ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт заявил, что Меркель сообщили, что в пятницу, 20 марта, она общалась с врачом, который после этого дал положительный результат на коронавирус.

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По словам Зайберта, канцлер в ближайшие дни будет повторно протестирована на коронавирус.

Как ранее писал, Главред, несмотря на опасный коронавирус, Ангелу Меркель видели в супермаркете без элементарных средств защиты. В ее корзине заметили продукты, а также небольшую пачку туалетной бумаги и четыре бутылки вина Ricossa.

Также отмечается, что ее часто можно встретить на берлинском рынке HIT Ullrich на Mohrenstrasse. Закупки Меркель всегда делает самостоятельно. При этом сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти не возможно.

Напомним, ранее сообщалось, Германия в 2020 году первый раз за свою историю не будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны 8 мая по причине свирепствующей пандемии коронавируса.