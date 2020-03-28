Уханьская зараза наступает: британцы срочно оборудовали морг на 12 тысяч мест

В Великобритании оборудовали гигантский морг / Reuters

Пандемия коронавируса заставила власти Великобритании серьезно подойти к вопросу хранения тел потенциальных жертв инфекции.

По информации, здание на территории аэропорта города Бирмингем оборудуют под временный морг на 12 000 мест.

"В аэропорту Бирмингема оборудуют временный морг, в котором смогут разместить до 12 000 покойников из-за распространения коронавируса в стране", - говорится в сообщении The Guardian.

Сообщается, что аэродром находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, где разместят временный полевой госпиталь.

Отметим, всего в Великобритании уханьская зараза под названием Ковид-19 убила 759 человек.

По состоянию на 27 марта в стране зафиксировали 14 543 случая заражения коронавирусом.

Читайте также"Это безумие": Италия сделала жесткое заявление из-за коронавирусаНапомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Как передает BBC, у британского премьера слабые симптомы заболевания, однако он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

Отметим, что сам Джонсон в своем обращении, опубликованном в Twitter, подтвердил болезнь.

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я самоизолируюсь на Даунинг-Стрит, но буду продолжать руководить правительством через видеоконференцию", - рассказал Джонсон.