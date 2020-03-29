"Нам точно п*здец": Губерниев предрек массовый мор в России

Дмитрий Губерниев / guberniev.com

Знаменитый российский комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев рассказал, как ведут себя граждане Российской Федерации на карантине из-за китайского коронавируса. По его мнению, в России будет очень много жертв вируса.

"Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно п...ц! Россия, сиди уже дома!" – рассказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал Главред, украинский боксер Александр Усик возмутился из-за решения Кабинета министров о продлении карантина в Украине.