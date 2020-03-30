Били и пытали: в Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца

Украинца пытали и убили в Португалии / УНИАН

В Португалии инспекторы миграционной службы убили украинца. Подозреваемым грозит до 25 лет тюрьмы.

По данным местного телеканала TVI24, убийство произошло в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона. При этом инспекторы миграционной службы пытались скрыть обстоятельства смерти. Кроме того, судмедэкспертиза показала, что украинца перед смертью пытали.

В свою очередь, посольство Украины в Португалии обратилось в Министерство иностранных дел страны с нотой о содействии объективному расследованию.

По словам главы общества украинцев в Португалии Павла Садохи, подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы. При этом он сообщил, что украинцу отказали во въезде в страну, а когда он потребовал объяснить причину на него надели наручники и оставили одного в комнате. К украинцу также применяли физическую силу, смерть наступила от приступа эпилепсии.

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