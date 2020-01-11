В Италии белорус жестоко избил украинца из-за Сталина

Белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине / Фото: ilcittadino.it

В итальянском городе Сордьо дальнобойщики из Беларуси и Украины подрались на фоне спора о политике и советском коммунистическом вожде Иосифе Сталине.

Как сообщает местное издание il Cittadino, конфликт произошел 5 января.

Отмечается, что мужчины остановились на стоянке Esso на Via Emilia, где водители ожидали окончания режима ограничения поездок тяжелых грузовиков на время праздников., а также вместе распивали спиртные напитки. По сведениям очевидцев, водители громко спорили, периодически выкрикивая имя Сталина. Затем 59-летний белорус родом из Украины нанес удары своему 47-летнему украинскому оппоненту железным прутом.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с серьезными травмами головы. Дальнобойщику из Белоруссии предъявили обвинения в покушении на убийство, однако он отказывается давать показания. Остается неизвестным, кто из оппонентов какую позицию отстаивал.

Как ранее сообщалось, на захваченной части Донбасса, в самопровозглашенной "ДНР", уважили советского диктатора Иосифа Сталина - выпустили марку ко дню его рождения.

Напомним, известный российский писатель Александр Проханов назвал репрессии Сталина в СССР "прекрасными" и "великолепными", а все жертвы сталинского тоталитарного режима, по его мнению, работали на уничтожение Рейха.