Александр Проханов / Фото kp.ru

Известный российский писатель Александр Проханов назвал репрессии Сталина в СССР "прекрасными" и "великолепными", а все жертвы сталинского тоталитарного режима, по его мнению, работали на уничтожение Рейха.

По словам Проханова, Россию задумали как силу, которая остановит фашизм.

"И России, именно советской, сталинской России, было предназначено остановить это зло. И это было сделано чудовищными средствами, но других не было – ад ведь не побеждается…", – сказал он в эфире радиостанции Эхо Москвы.

Проханов уверен, что репрессии служили победе 1945 года, и это нужно признать.

"Давайте оправдаем репрессии. Они же прекрасны, правда? Они великолепны, и вы тоже за это", - обратился он к ведущему.

Также писатель рассказал, как побывал на Колыме, где жители СССР шли по этапам.

"Они добывали золото. Они добывали золото, и из этого золота не делали ожерелий, не делали часов за 200 тысяч долларов, которые носят на запястьях наши… Это золото шло на покупку заводов, инженеров, технологий. Это было тоже золото победы. И поэтому эти мученики, мученики Колымы, они в своем абсолютно неестественном, трагичном бытие опять работали на 45-й год", – резюмировал Проханов.

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Напомним, в России бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении советского диктатора Иосифа Сталина. Причем, по его словам, его интересует не столько само уголовное дело, сколько правовая оценка преступлений вождя СССР.