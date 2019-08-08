"Хочу, чтобы как в Украине": в РФ бывший следак требует завести дело против Сталина

Сталина следует считать организатором массовых убийств, уверен Степанов / Фокус.ua

В России бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении советского диктатора Иосифа Сталина. Причем, по его словам, его интересует не столько само уголовное дело, сколько правовая оценка преступлений вождя СССР.

Как пишут российские СМИ, около 20 родственников Степанова – в основном священники – были репрессированы в 30-х годах. Теперь же он пытается добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, которые проводились по приказу НКВД №00447 от 30 июля 1937 года, подписанному Иосифом Сталиным. В документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек сослать в лагеря.

Степанов уверен, что Сталина следует считать "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан".

Читайте такжеДо каких пор Россия будет оставаться СССР?На данный момент известно, что Следственный комитет РФ направил заявление Степанова в Главное следственное управление по Москве - и больше известий оттуда не было. А Генпрокуратура РФ почему-то переслала заявление в Ивановскую область. Там также произошло множество проволочек – в итоге заявление не приняли. Степанов заявляет, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы добиться официальной правовой оценки действий Сталина.

Как известно, в России преступные действия Сталина официально не осуждены – эксперты называют требования Степанова "новаторством". В Украине же в 2010 году решением суда Иосиф Сталин и ряд других советских руководителей были признаны виновными в организации в 1932-1933 годах Голодомора-геноцида.

"Я хочу, как в Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина", – заявляет бывший следователь.

Напомним, российская певица Юлия Чичерина приравняла экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко к Сталину, и заявила, что это не он отправлял людей из СССР в ГУЛАГ.