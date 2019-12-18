"Великий человек": в "ДНР" уважили Сталина

Иосифа Сталина уважили в самопровозглашенной "ДНР" / УНИАН

На захваченной части Донбасса, в самопровозглашенной "ДНР", уважили советского диктатора Иосифа Сталина - выпустили марку ко дню его рождения.

Марка со Сталиным введена в обращение в среду, 18 декабря, сообщило подконтрольное боевикам предприятие Почта Донбасса.

По его данным, эта марка открыла новую филателистическую серию "Великие люди".

"18 декабря 2019 года… Почта Донбасса вводит в обращение самую ожидаемую марку года", - говорится в сообщении.

/ Скриншот с postdonbass.com

Напомним, по одной из версий, Иосиф Сталин родился 18 декабря 1878 года, а по другой - 21 декабря 1879-го.

Ранее российский журналист Павел Каныгин показал марку "ДНР", на которой были изображены уже уничтоженные лидеры боевиков - командиры банд "Спарта" и "Сомали" псевдореспублики Арсен Павлов (прозвище "Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви").