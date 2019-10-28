Историк рассказал, когда и зачем стоило повесить Сталина

Иосиф Сталин / ТАСС

Диктатора Советского Союза Иосифа Сталина необходимо было отстранить от власти непосредственно после военного вторжения нацистской Германии в 1941-м.

Такое мнение высказал известный российский историк, блогер и публицист Марк Солонин, сообщает портал Гордонюа.

В ответ на вопрос, оставил ли бы Солонин население Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург) перед его блокадой немцами во время Второй мировой войны.

"Я бы организовывал двойную оборону, для которой были возможности. Но главная возможность заключалась в том, что надо было 23 июня (1941 года – Главред) арестовать товарища Сталина, 24-го публично повесить и объяснить народу, что эти предатели и негодяи все разрушили, а теперь мы начинаем строить народный социализм и, для начала, защищать нашу страну. То есть если вы загоняете меня в рамки этих безумных альтернатив, то как-то вот так", – заявил историк.

Напомним, ранее в Польше рассказали, как сговаривались Сталин и Гитлер перед Второй мировой войной.